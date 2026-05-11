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📰 Al bloqueo se le suma la vigilancia
El Pentágono actualizó planes para una “posible acción militar contra Cuba” en caso de que Trump la ordene, según la NBC.
12 de mayo de 2026 - 22:38
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Cuba
Un tren turístico pasa frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana.
AFP. AFP
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