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La UNR es sede del Congreso de Comunicación de la Ciencia

📰 Comunicar mejora la investigación

El X Congreso Internacional tendrá un enfoque centrado en la relación integral y recíproca entre ciencia y sociedad.

Gonzalo J. García
Por Gonzalo J. García
Elena Gasparri es secretaria del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la UNR. Gentileza -

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