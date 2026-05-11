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Mundial de Fútbol 2026
A 30 DÍAS DEL MUNDIAL La AFA anunció los 55 convocados de la prelista
Scaloni ya tiene un borrador oficial
El entrenador dio el primer paso hacia la nómina definitiva de 26. Los número puesto y las sorpresas, nuevas y no tanto.
12 de mayo de 2026 - 20:59
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Días de extrema atención a la actividad europea y local para el mandamás.
JULIO MARTIN MANCINI. FOTO JULIO MARTIN MANCINI
Temas en esta nota:
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Fútbol
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Lionel Scaloni
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