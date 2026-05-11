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Cultura

CULTURA “Pagina/12. 50 años del golpe en 50 tapas” en la Feria del Libro

📰 Una vida en el periodismo y los derechos humanos

La subdirectora Victoria Ginzberg definió el libro como “la puesta en valor del archivo histórico del diario”. Se recordó la figura de Hugo Soriani, fallecido el año pasado.

Por Laura Gomez
Presentación Libro Página 50 años
León Arslanián, Luis Bruschtein, Luciana Bertoia y Victoria Ginzberg durante la presentación en la sala Julio Cortázar. (Guido Piotrkowski)

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