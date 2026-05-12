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Cultura

CULTURA Balance de la edición 50° de la Feria Internacional del Libro

Una celebración en un país que se derrumba

Por el predio de La Rural pasaron 1.340.000 personas. Los grandes grupos informaron que las ventas aumentaron entre un 10 y 15 por ciento. Otros sellos igual o menos.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
25/4/2026 CABA Sede de la Sociedad Rural 50° Feria del Libro. Foto: Veronica Bellomo
Foto 1: La Feria vivió una edición histórica. Foto 2 En el stand del Grupo Octubre se presentó "Página|12. 50 años del golpe, 50 tapas". Foto 3: Mo Yan y Coetzee, dos premios Nobel en Buenos Aires. Foto 4: Ediciones de la Flor vivió su última Feria del Libro Veronica Bellomo

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