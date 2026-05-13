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Por Copa Argentina, venció 4 a 3 a San Martín (SJ) en los penales

📰 Platense se metió en octavos

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Atajador Nicolás Sumavil, héroe de la tarde calamar en la cancha de Temperley. PRENSA PLATENSE

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