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Economía

El pronóstico de Caputo de los 18 meses choca con datos de abril

📰 ¿Por qué los mejores meses no arrancan?

A las caídas interanuales de autos, cemento, hipotecas y consumo, se sumaron ventas de insumos para obra, metalurgia y faena bovina. Marzo fue un espejismo.

Por Leandro Renou
Produccion en caida
Produccion en caida Construcción, industria y consumo, los más perjudicados del modelo libertario Sin Credirt

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