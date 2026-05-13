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El ministro de Desregulación dijo que el ajuste lo paga la casta
📰 Sturzenegger, a contramano
El gobierno usa el argumento de la campaña de 2023 para justificar recortes de presupuesto en áreas muy sensibles.
14 de mayo de 2026 - 0:57
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Federico Sturzenegger es un cruzado por el achicamiento del Estado.
EFE
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