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Por José Luis Lanao
El IPC del cuarto mes del año

La inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC

Consecuencias del cambio climático en actividades deportivas de alto rendimiento

Científicos advierten a la FIFA del riesgo de calor extremo en Mundial 2026

Washington ofrecer entregar 100 millones de dólares

Cuba escuchará una oferta de ayuda de EE.UU., pero exige el fin del bloqueo

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El máximo tribunal dio ingreso al recurso extraordinario del Gobierno contra las universidades

Después de la marcha, las miradas van hacia la Corte Suprema

Por Celeste del Bianco
Hay 1.700 pasajeros confinados a bordo, en Francia

Alerta en un crucero británico por la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis aguda

Luego de que Washington tachara a la isla de "amenaza para la seguridad nacional"

Cuba advirtió que una agresión militar de EE.UU. provocaría una “catástrofe humanitaria”

Desde el presidente Yamandú Orsi hasta su esposa Lucía Topolansky

Recordaron a Pepe Mujica a un año de su muerte

El País

Se derrumba el discurso anti casta

Motociclismo y viajes de lujo: los hobbies del diputado que llevó un Tesla al Congreso

Un debate sobre soberanía y geopolítica

El PJ hace su primer congreso sobre Defensa nacional

Enojo en la Rosada por la ostentación

El Gobierno ordenó que el diputado libertario esconda su Tesla

Ratificó que fueron 245 mil dólares

“Dólares billete”: el contratista de Adorni confirmó el pago en efectivo de la refacción en el country

Economía

El IPC del cuarto mes del año

La inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC

Anuncio del ministro de Economía

El Gobierno privatiza hasta el agua: Caputo anunció la licitación de AySA

Más deuda

El FMI confirmó que va a destrabar otros 1.000 millones de dólares para Argentina

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026

Sociedad

Consecuencias del cambio climático en actividades deportivas de alto rendimiento

Científicos advierten a la FIFA del riesgo de calor extremo en Mundial 2026

Cómo funciona

La receta electrónica se incorpora a la app Mi Argentina

Por motivos de inseguridad

Una app de transporte lanzó una opción para que las usuarias viajen solo con conductoras mujeres

En Córdoba y Mario Bravo

Tragedia en Almagro: un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Deportes

A 28 días del comienzo

Riquelme, Simeone y Zidane, con chances de ir al Mundial

A 28 días de la Copa

Luego de las críticas, Nueva York bajó los costos del transporte para el Mundial

Las medidas que tomó la FIFA podrían no ser suficientes

Advierten sobre el riesgo que correrán los jugadores durante del Mundial 2026

El enojo del capitán de Rosario Central

La furiosa respuesta de Di María a Milito: “Caretas”, y “no pueden ni dirigir su club”