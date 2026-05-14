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Washington ofrecer entregar 100 millones de dólares
Cuba escuchará una oferta de EE.UU.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, remarcó que el bloqueo y las amenazas profundizan la crisis en la isla.
15 de mayo de 2026 - 18:57
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El canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar (der), saluda a su par cubano, Bruno Rodríguez, en una reunión de los BRICS.
EFE. EFE
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