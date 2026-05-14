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Rosario|12

Teatro. Llega La violencia de la ternura de Tomás Quintin Palma

📰 Disfrutar de la escena como se hace en la vida

El streamer y artista egresa a su ciudad con una obra de trayectoria imprevista, que comenzó como un juego y supo dar forma a un reencuentro artístico y afectivo.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Tomás Quintín Palma la violencia de la ternura
Tomás Quintín Palma llega a su ciudad con La violencia de la ternura. Gentileza -

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