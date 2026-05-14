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El País

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Últimas Noticias

Los huevos y la democracia

Milei, con la realidad como contrincante

Por Sebastián Plut
Los recordatorios de hoy

Rómulo Gregorio Artieda, Beatriz Carolina Carbonell de Pérez Weiss y Horacio Pérez Weiss, César Amadeo Lugones, Mónica María Candelaria Mignone, Cándido Víctor Ochoa Flores, Stella Maris Quiroga Castro, Ricardo Horacio Veleda

Concejala Gigliani sobre el Parque Acuático

“El proyecto de la intendencia es otra muestra de su falta de empatía con la Rosario construida y su identidad”

Prosigue en Santa Fe el juicio oral sobre la causa Laguna Paiva II

La cacería y el terror de los hijos perseguidos

Por Luis Bastús

Exclusivo para

Luego de que Washington tachara a la isla de "amenaza para la seguridad nacional"

Cuba advirtió que una agresión militar de EE.UU. provocaría una “catástrofe humanitaria”

Hay 1.700 pasajeros confinados a bordo, en Francia

Alerta en un crucero británico por la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis aguda

Desde el presidente Yamandú Orsi hasta su esposa Lucía Topolansky

Recordaron a Pepe Mujica a un año de su muerte

Un lujo difícil de esconder

Mileísmo premium: el Tesla de $300 millones que quisieron sacar de escena

El País

El máximo tribunal dio ingreso al recurso extraordinario del Gobierno contra las universidades

Después de la marcha, las miradas van hacia la Corte Suprema

Por Celeste del Bianco
Mientras refaccionaba su otra vivienda en el country

Manuel Adorni pagó 21.000 dólares por el alquiler de una casa en Indio Cua

Por Irina Hauser
Wasin Saleh relata la persecución y atropello que sufre su familia

“Estamos ante una clara operación islamofóbica”

Por Celeste del Bianco
Francisco Adorni, imputado por su DDJJ

Adornigate: ahora también investigan al hermano

Por Matías Ferrari

Economía

Gasoducto P. Moreno

RIGI para transporte de gas

Cierre parcial de seis meses en Loma Negra

Hornos apagados durante el invierno

Una consultora reflejó el impacto económico-emocional del Gobierno de Milei

“Una sociedad más medicada y más endeudada”

Por Leandro Renou
Uso de capacidad instalada industrial

Un repunte en marzo sin salir del pozo

Sociedad

Hay 1.700 pasajeros confinados a bordo, en Francia

Alerta en un crucero británico por la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis aguda

A propósito de la Met Gala con el patrocinio de Jeff Bezos y su esposa

El diablo metió la cola en la moda

Por Flor de la V
Evoluciona favorablemente

Bariloche: confirman que el paciente internado con hantavirus tiene la cepa Andes

La Justicia compensó a un empleado con 40 mil dólares

Un tribunal chino ordenó recompensar a un trabajador reemplazado por IA

Deportes

Derrotó 4 a 3 a San Martín de San Juan en los penales, tras igualar sin goles en los 90 minutos

Copa Argentina: Platense avanzó a los octavos de final

Los cordobeses cayeron ante Argentino de Junín y descendieron de la Liga Nacional

Atenas, la dolorosa caída del gigante

Lautaro Martínez hizo el segundo gol del conjunto de Chivu

Inter sigue de fiesta en Italia y ganó la Copa de su país

El español se sinceró sobre el futuro: "No quiero ser un esclavo del tenis"

Carlos Alcaraz, íntimo: “Tengo una vida soñada, pero me gustaría tener más momentos para mí”

Por Pablo Amalfitano