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Obras en el futuro Hospital Regional Sur

📰 El Estado provincial avanza

El futuro Hospital Regional Sur Prensa Gobernacion

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Sin oportunidades ni esperanzas

“Estamos entregados”: la odisea de ser joven desempleado en la era Milei

Exclusivo para

A propósito del libro Historias de técnicos mundialistas, de Guillermo Knoll

La lupa sobre los DTs mundialistas

Por Alejandro Duchini
La odisea de los protagonistas para poder competir

Al deporte argentino lo sostienen las familias

Por Emiliano Ojea
Más problemas para el jefe de Gabinete

Levantaron el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni

Aparecieron dos nuevos “viajecitos” de Adorni a Gualeguaychú

El jefe de Gabinete, un viajero frecuente

Por Irina Hauser

El País

"Si le sirve y le gusta, Presidente"

Milei quiso garronearle un Tesla a Elon Musk y Quintar le ofreció el suyo

La causa por presunto enriquecimiento ilícito

Una declaración jurada con baches: todo lo que Adorni omitió y por qué avanza la investigación

Una reedición de la experiencia menemista: tarifazos y pérdida de soberanía

La privatización del agua, otro trago amargo

Por Agustín Gulman

PAE y Continental Resources firmaron el acuerdo definitivo para desarrollar cuatro áreas en Vaca Muerta

Economía

Pampa volvió al mercado internacional y obtuvo US$ 500 millones con la reapertura de su bono 2037

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 15 de mayo de 2026

Se publicaron los pliegos para el remate de AySA

El agua se va a manos privadas

Por Bernarda Tinetti
Canasta básica de familia tipo: $1.470.000

Un millón y medio para no ser pobres

Sociedad

Para obstaculizar una asamblea gremial

Un escándalo: el Gobierno bloqueó con precintos accesos y puertas de emergencia del edificio del Servicio Meteorológico Nacional

AI washing y el futuro del mercado laboral

¿Qué hay detrás de la ola de despidos por el avance de la inteligencia artificial?

Por Dylan Resnik
Se habían sumergido a 50 metros

Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo

En medio del ajuste al área

El Gobierno aumenta hasta 115% las entradas a los Parques Nacionales

Deportes

A 26 días del inicio del torneo

Japón tiene a los 26 “samurais” para el Mundial

También habló del Mundial, de la motivación y de su preparación con Messi

Rodrigo de Paul: “Me encantaría volver a Racing”

El mercado de pases en el Xeneize

Boca: Zeballos se aleja y Dybala se acerca

Con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como protagonistas

Chelsea y Manchester City juegan la final de la FA Cup