Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
AySA
privatización
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
FÚTBOL Juegan desde las 19 en Núñez por el pase a la final del Apertura
📰 La hora de la verdad entre River y Central
Luego de una previa en la que se habló mucho y se levantaron las guardias, porteños y rosarinos se cruzarán en Núñez. Argentinos y Belgrano, mañana en La Paternal.
16 de mayo de 2026 - 21:34
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Di María y su clase ante la marca de Martínez Quarta y Montiel. Fue 0 a 0 en febrero.
FOTOBAIRES. FOTOBAIRES
Temas en esta nota:
River Plate
Rosario Central
Liga Profesional
Torneo Apertura
Fútbol
Angel Di María
Rodolfo D'Onofrio
Últimas Noticias
Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei
Hartos de la motosierra
Por
David Cufré
Chacabuco homenajea a su escritor más célebre con una agenda cargada de eventos
El mes de Haroldo
Por
Lucía Requejo
Delegaciones de ambos gobiernos se reunieron durante dos días en Washington
Israel y Líbano extienden el cese al fuego por 45 días en medio de nuevos ataques
Un proyecto del RIGI para Vaca Muerta
Nueva inversión en YPF
Exclusivo para
La causa por presunto enriquecimiento ilícito
Una declaración jurada con baches: todo lo que Adorni omitió y por qué avanza la investigación
Para obstaculizar una asamblea gremial
Un escándalo: el Gobierno bloqueó con precintos accesos y puertas de emergencia del edificio del Servicio Meteorológico Nacional
A propósito del libro Historias de técnicos mundialistas, de Guillermo Knoll
La lupa sobre los DTs mundialistas
Por
Alejandro Duchini
La odisea de los protagonistas para poder competir
Al deporte argentino lo sostienen las familias
Por
Emiliano Ojea
El País
Intentó defender a Adorni y habló de corrupción
“Javier tiene desapego por lo material, es casi franciscano”: Sturzenegger, en modo fan
Reunión de dos horas en Olivos
Milei se abraza a su jefe de Gabinete en el momento más crítico del Adornigate
Actividades de memoria este sábado en la exESMA
A 50 años del Golpe: Homenaje a Conti y proyección del documental “Un mundo recobrado”
Tras el monólogo en Neura
Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunto encubrimiento
Economía
Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei
Hartos de la motosierra
Por
David Cufré
Un proyecto del RIGI para Vaca Muerta
Nueva inversión en YPF
El swap con EE.UU costó cerca de 18 millones de dólares
Para pagar el favor, Milei tomó más deuda
Las cuentas del Central siguen en rojo
El flujo excepcional de divisas no alcanza
Sociedad
Para obstaculizar una asamblea gremial
Un escándalo: el Gobierno bloqueó con precintos accesos y puertas de emergencia del edificio del Servicio Meteorológico Nacional
AI washing y el futuro del mercado laboral
¿Qué hay detrás de la ola de despidos por el avance de la inteligencia artificial?
Por
Dylan Resnik
Se habían sumergido a 50 metros
Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo
En medio del ajuste al área
El Gobierno aumenta hasta 115% las entradas a los Parques Nacionales
Deportes
Con escaramuza incluida entre Dibu Martínez y Mac Allister
Premier League: Aston Villa le ganó un duelo picante a Liverpool
Este sábado por el pase a la final del Apertura
River vs. Rosario Central: tras el jarabe mandibular, la hora de la verdad
Dentro del Grupo G
Bélgica confirmó a los 26 que viajan al Mundial
A 26 días del inicio del torneo
Japón tiene a los 26 “samurais” para el Mundial