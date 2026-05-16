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Racing se quejó y en las redes, los canayas explotaron
📰 El día que Di María jugó con los tapones de punta
El ídolo canaya, junto a Komar y Almirón, respondieron con firmeza a las acusaciones de Diego Milito sobre el arbitraje. “En el interior no nos callamos más”, subrayó el ídolo canaya.
16 de mayo de 2026 - 3:19
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