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Rosario|12

La trova rosarina

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Últimas Noticias

Los persiguieron en Recoleta

Detuvieron a ladrones con 700 mil pesos en figuritas del Mundial

Ajustes en vacunas, lucha contra el cáncer y el VIH

Advierten por el desfinanciamiento en salud: “Ninguna de las medidas que se están tomando resuelve problemas, generan otros nuevos”

El ataque fue en el ingreso a un campamento de refugiados

Un palestino murió a manos de soldados israelíes en Cisjordania

Racionales Anónimos

Por Marcelo Rudaeff (Rudy)

Exclusivo para

El expresidente criticó la situación actual de la economía

Alberto Fernández sobre Milei: “Votaron a su verdugo”

El partido amarillo se sube al ring

Macri juntó al PRO, volvió a marcarle la cancha al gobierno y mandó mensajes al peronismo

Por María Belén Robledo
Mensaje al peronismo

Kicillof pidió “no perder el tiempo en internas” y señaló que “no hay nada que copiar de Milei”

El 95% de los endocrinólogos pediatras argentinos percibieron un incremento de casos en la pandemia

El aumento de la pubertad precoz en Argentina

Por Soledad Ferrari

El País

El expresidente criticó la situación actual de la economía

Alberto Fernández sobre Milei: “Votaron a su verdugo”

El peronismo rechazó el alineamiento ciego con EE.UU. e Israel

Por una política de defensa propia

El Gobierno recortó 63.000 millones de pesos en el área de Salud.

Milei ajusta en la lucha contra el cáncer, las vacunas, el HIV y las enfermedades crónicas

Por Celeste del Bianco
Actividades de memoria este sábado en la exESMA

A 50 años del Golpe: Homenaje a Conti y proyección del documental “Un mundo recobrado”

Economía

El Gobierno publicó los pliegos

Todo listo para la privatización de AySA

Las remuneraciones pretendidas muestran una tendencia a la baja

Los trabajadores empujados a resignar recursos

Por Mara Pedrazzoli
Avanzó 3,5 pesos en el mayorista

El dólar cerró al alza

Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei

Hartos de la motosierra

Por David Cufré

Sociedad

Los persiguieron en Recoleta

Detuvieron a ladrones con 700 mil pesos en figuritas del Mundial

Ocurrió en Palermo

Incendio en un departamento: tres mujeres inhalaron humo

Expertos italianos y maldivos investigan fallas en las cápsulas de oxígeno y toxicidad

Doble tragedia en Maldivas: murió el rescatista que buscaba a los cinco buceadores italianos desaparecidos durante una excursión

No hay detenidos ni objetos recuperados

Investigan un robo millonario en la casa de Tandil de Juan Martín de Del Potro

Deportes

Con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como protagonistas

Chelsea y Manchester City juegan la final de la FA Cup

También habló del Mundial, de la motivación y de su preparación con Messi

Rodrigo de Paul: “Me encantaría volver a Racing”

La película documental El Partido y la historia de Argentina e Inglaterra

El enfrentamiento que dejó una huella eterna

Por Adrián De Benedictis
Diálogo con la tiradora olímpica Fernanda Russo

“Con el tiempo entendí el valor de la salud mental”

Por Marcos González Cezer