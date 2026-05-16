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Rosario|12

Primer paso de la intendencia para la costa norte

📰 Llegó la topadora a La Florida

La Municipalidad demolió los históricos bares de la Rambla Catalunya y apura la millonaria transformación del barrio.

Costa norte Rosario obras en la rambla
Costa norte Rosario obras en la rambla Prensa Municipalidad Rosario

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