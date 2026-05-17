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📰 Descartan un atentado

Police work at the scene after a driver injured seven people, two of them badly, when he drove on a sidewalk in Modena on May 16, 2026. (Photo by AFP) / Italy OUT / ----IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE-----
El atropello sucedió el sábado en Módena. AFP. AFP

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