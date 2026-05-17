📰 Inevitables - Clone

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Impulsan una ley integral para la prevención del suicidio en Santa Fe

De esto sí debe hablarse

Por José Maggi

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La senadora se mueve como candidata, la Casa Rosada vigila

El próximo paso de Bullrich, bajo la supervisión de los hermanos Milei

Por Analía Argento
Incertidumbre por las amenazas de que el ICE actúe en las calles durante el torneo

¿Será posible ir al Mundial sin ser deportado?

Por Gustavo Veiga
El expresidente criticó la situación actual de la economía

Alberto Fernández sobre Milei: “Votaron a su verdugo”

Los persiguieron en Recoleta

Detuvieron a ladrones con 700 mil pesos en figuritas del Mundial

El País

El lunes empieza la Asamblea General que votará la decisión del gobierno de Milei

La escandalosa salida argentina de la OMS en medio del brote de hantavirus

Por Raúl Kollmann
El Banco Nacional de Drogas no le da la medicación oncológica

“Me están dejando morir”

Por Karina Micheletto
LLA quiere evitar la interpelación del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados

El Gobierno busca blindar a Adorni en el Congreso

Por Eva Moreira
Los negocios de Peter Thiel y el interés en los recursos naturales argentinos

Con el SuperRigi, la Casa Rosada abre las fronteras al saqueo de los tecnoempresarios

Por Melisa Molina

Economía

Milei paralizó las obras para el transporte desde Vaca Muerta

Menos gas y más caro este invierno

Por Raúl Dellatorre

El Super RIGI tiene dueño

Por Hernán Letcher
El Gobierno publicó los pliegos

Todo listo para la privatización de AySA

Las remuneraciones pretendidas muestran una tendencia a la baja

Los trabajadores empujados a resignar recursos

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Critican los allanamientos organizados por el GCBA en 16 barrios como un show medíatico

Una “Tormenta Negra” de puro humo

Por Soledad Ferrari
La nueva obra del gran artista incógnito no fue quitada y la duda es por qué

El misterio de la estatua de Banksy en Londres

Por Marta Nuñez
Cómo las transformaciones del ecosistema pueden provocar nuevas epidemias

El hantavirus, ahora visto desde la lupa ambiental

Por Pablo Esteban
Cinco buzos habían muerto en Maldivas en una cueva a 50 metros de profundidad

Murió un rescatista de los buceadores italianos

Deportes

El conjunto de Núñez le ganó a Rosario Central con un gol de Colidio

El envión ganador de River continúa. Es finalista del Torneo Apertura

Por Adrián De Benedictis
Rompió un impresionante record de tantos que arrebató al Real Madrid

Bundesliga: el Bayern Múnich se florea con su corona de campeón

Al Nassr perdió la final de la Liga de Campeones 2 de Asia

Cristiano se quedó sin título y sin premiación

El equipo de Pep Guardiola fue más que el de Enzo Fernández y Garnacho

Manchester City batió al Chelsea y levantó la FA Cup de Inglaterra