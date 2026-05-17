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Cultura

CINE Lisandro Alonso y Radu Jude en la Quincena de los Cineastas de Cannes

Joyas llegadas desde Argentina y Rumania

En la sección más radical, Alonso presentó “La libertad doble”, continuación de su opera prima. El rumano propone una sátira social basada en “Diario de una camarera”, de Mirbeau.

Luciano Monteagudo
Por Luciano Monteagudo
La libertad doble
"La libertad doble", de Lisandro Alonso. Gentileza -

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