📰 La vida es un festival- Clone

Poeta y cronista nacido en Santo Domingo, capital de República Dominicana, Frank Báez vino a la Argentina en 2011 para participar del Festival de poesía de Rosario. Resultado de esa experiencia fue el libro “En Rosario no se baila cumbia” (2012) y los sucesivos volúmenes dedicados a festivales de Granada, Nicaragua y Puerto Rico. Ahora Báez participó en Buenos Aires de la Feria del Libro que acaba de concluir, presentó una reedición de su libro de la editorial Entre Ríos y cerró el festival de poesía de la feria junto con la brasileña Adriana Calcanhotto.