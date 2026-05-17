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Cultura

MUSICA El show de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Arena

📰 Una terapia que se puede bailar

Con la narrativa de clínica de rehabilitación espiritual y la voz de Sting como guía, volvieron a hacer gala de su imprevisibilidad.

Sergio Sánchez
Por Sergio Sánchez
Paco y CA7RIEL piensan un concepto, intentan una búsqueda, suben al escenario y se divierten. Vicky Dragonetti | Gentileza de prensa. Prensa

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