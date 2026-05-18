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Rosario|12

Se presenta La pluma y la pregunta, de Aldo Ruffinengo

📰 Los secretos de la entrevista

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River: Montiel, Driussi y Moreno descartados para la final del Apertura

Ante el avance del virus en África

Ébola: la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional

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El 2027 ya produce cruces y roces en la alianza entre el macrismo y los libertarios

El País

En el Atlántico Sur

Nueva entrega de la soberanía: el Gobierno firmó con EEUU un acuerdo de vigilancia marítima

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Cristina Libre: la militancia convoca a un festival artístico por el Día de la Escarapela

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El rompecabezas de la masacre de la calle Corro

Por Luciana Bertoia

Economía

Dólar

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Sociedad

Juicio oral por la masacre de Barracas

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Es uno de los acercamientos más inusuales de los últimos años

Un asteroide del tamaño de una ballena azul pasará rozando la Tierra

Investigadores del Instituto Malbrán ya trabajan en Tierra del Fuego

Biólogos realizan un muestreo para descartar el hantavirus en ratones de Ushuaia

La advertencia de expertos en medio de brotes de ébola y hantavirus

El mundo no está preparado para nuevas pandemias

Por Pablo Esteban

Deportes

Vinícius (Real Madrid) y Raphinha (Barcelona), estrellas también convocadas

Brasil: Ancelotti finalmente citó a Neymar para el Mundial 2026

También habrá acción de Sudamericana

Copa Libertadores: Boca recibe a Cruzeiro y no puede fallar

Tras una lesión a fines abril jugando para Barcelona

España perdería a Lamine Yamal para el debut en el Mundial 2026

Triunfos de Etcheverry, Ugo Carabelli y Comesaña

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Por Pablo Amalfitano