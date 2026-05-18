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Crónica de la expedición oceonográfica que conmovió al país
📰 Mostrar la vida del fondo del mar
En el X Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, participaron integrantes del Grupo que cautivó a las audiencias.
Por
Victoria Arrabal
18 de mayo de 2026 - 21:00
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Tres integrantes del Grupo de Estudios de Mar Profundo compartieron mesa con investigadoras de la Universidad Nacional de Misiones.
Gentileza Karen Roeschlin. Karen Roeschlin
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