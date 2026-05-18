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Deportes

FUTBOL Boca recibe a Cruzeiro por la penúltima fecha de la Libertadores

📰 Sin margen de error en una Bombonera impaciente

El equipo de Úbeda y una prueba de fuego luego de las dos derrotas de visitante. Central y Platense van por la clasificación. También hay acción de Sudamericana.

Boca Juniors' forward #07 Exequiel Zeballos (C) fights for the ball with Cruzeiro's defender #34 Jonathan Jesus (L) and defender #06 Kaiki during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Cruzeiro and Argentina's Boca Juniors at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil on April 28, 2026. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP)
El Changuito Zeballos por ahora no recuperó el nivel previo a su lesión. AFP

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