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Cultura

PLÁSTICA A propósito de un libro antológico de Alicia Herrero

📰 A través del gran vidrio

El Museo Nacional de Bellas Artes acaba de publicar un volumen que funciona como un recorrido por la obra de la artista.

Gonzalo Aguilar *
Por Gonzalo Aguilar *
Alicia Herrero
Mise à nu [Puesta al desnudo], 2017, de Alicia Herrero (Colección MNBA). Sin Credito

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