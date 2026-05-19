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Un faro para la política económica libertaria-neoliberal
📰 Advertencias del modelo peruano
Perú cuenta con inflación baja y enormes reservas en el Banco Central, pero la informalidad laboral llega al 75 por ciento.
Por
Javier Lewkowicz
19 de mayo de 2026 - 10:13
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Perú tiene niveles de informalidad muy por encima de la región.
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