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CINE Natalia Oreiro y Juan Taratuto hablan de “Nada entre los dos”
📰 “Hay armonía y felicidad también en el dolor”
En el film del director, la actriz encarna a una mujer con un trabajo que no la identifica, un marido lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza.
Por
Oscar Ranzani
19 de mayo de 2026 - 19:16
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Bluesky
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"Lo interesante del cine es entrar en la conversación de la gente", dicen Taratuto y Oreiro. Foto 2: La actriz en una escena junto a Gael García Bernal.
guadalupe lombardo
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