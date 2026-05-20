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Cultura

CINE Andrei Zvyagintsev y James Gray en la competencia oficial

📰 Cannes, entre el amor y la muerte

El cineasta ruso trajo “Minotaur” a la Croisette, mientras que su colega estadounidense presentó “Paper Tiger”.

Luciano Monteagudo
Por Luciano Monteagudo
Minotaur
"Minotaur" trajo el fantasma de la guerra de Ucrania al festival. Foto 2: "Paper Tiger" aborda los temas de siempre: el amor y la muerte. Sin Credito

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