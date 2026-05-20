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Cultura
“Nada entre los dos”, de Juan Taratuto, con Gael García Bernal y Natalia Oreiro
Las eternas reglas del amor y de la vida
Por
Diego Brodersen
21 de mayo de 2026 - 3:34
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"Nada entre los dos" no es una comedia pero tampoco un drama lacrimógeno.
Prensa -
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