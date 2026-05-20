TITULOS B - Clone

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NextEra Energy compró Dominion Energy por USD 67.000 millones en EE. UU.

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El equipo de Duró fue goleado en su visita a Montevideo City Torque

Deportivo Riestra sucumbió y se despidió de la Copa Sudamericana

Audax Italiano ganó con los goles de Piña y Coelho

Barracas perdió en Chile y quedó eliminado

Goleó a Universidad Central y sigue liderando invicto el Grupo H

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Por Fabio Lannutti