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Sociedad

Lanza una operadora de telefonía que bloquea contenidos lgbt

📰 Una red móvil sin filtros para el odio

Radiant Mobile promete crear un entorno digital “centrado en Jesús”, “vacío de LGBT”. Opera en Estados Unidos pero ya tiene planes de llegar a Latinoamérica.

Martín Villagarcía
Por Martín Villagarcía
radiant Archivo -

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