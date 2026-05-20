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Economía

La descarnada guerra interna por el poder en la Sociedad Rural

📰 Veganos, carniceros, dólares y el factor Milei

Pelean por la elección Pino, el actual presidente, y su vice, Pereda, cuya hija vegana habló en contra de la carne. La consultora para operar a la oposición, la auditoría a gastos millonarios.

Por Leandro Renou
Nicolas Pino Javier Milei Marcos Pereda
Nicolas Pino Javier Milei Marcos Pereda Pino, Milei y Marcos Pereda Born, los protagonistas de la batalla por el poder en la entidad agraria Sin Credito

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