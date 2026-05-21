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Tras la imputación del expresidente de España
Zapatero, con las cuentas bloqueadas
El Ejecutivo defiende la legalidad del auxilio a la aerolínea venezolana, pero sus socios parlamentarios le sueltan la mano.
Por
Héctor Barbotta
22 de mayo de 2026 - 21:15
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AFP. AFP
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