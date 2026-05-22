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Rosario|12

Juan Komar volvió a practicar luego de la operación del corazón

📰 Central prepara el viaje a Ecuador y espera por Estudiantes

El partido por la Libertadores Copa se juega la semana que viene, mientras se negocia la fecha con Estudiantes por Copa Argentina, prevista para primeros días de junio.

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