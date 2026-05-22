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Cultura

MÚSICA Presentación de "Shine", su nuevo disco

El comienzo de la tercera etapa de Fito Páez

Tras la polémica “despedida” de su álbum anterior, el artista rosarino dio a conocer sus nuevas canciones, en las que eligió revisitar su pasado musical.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Fito Páez mostró el material de su vigésimo primer trabajo de estudio. Guido Adler

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