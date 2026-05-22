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El País

La situación límite de la discapacidad por la morosidad del Estado

La deuda que Milei no quiere pagar

Hoy vence el plazo que la justicia federal de Córdoba le impuso al Gobierno para cancelar pasivos con los prestadores

Por Matías Ferrari
Protesta por recortes discapacidad-01/10/2025
Al Gobierno se le vence hoy un nuevo plazo judicial contra el ajuste en discapacidad Al Gobierno se le vence hoy un nuevo plazo judicial contra el ajuste en discapacidad Bernardino Avila

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El presidente recordó a víctimas de la Operación Cóndor

Yamandú Orsi homenajeó en Buenos Aires a desaparecidos uruguayos

Fito Páez, los silbidos y la experiencia Spinetta: ¿Mañana es mejor?

Por Eduardo Fabregat

Las rebeldías de “humillados y ofendidos”

Por Juan Carlos Junio
No fabrica más en El Palomar. Sólo venderá importados

Citröen deja de producirse aquí

Exclusivo para

Ya aterrizaron en Estambul

Israel informó que todos los activistas extranjeros de la Flotilla fueron deportados

Habilitaron el monitoreo norteamericano del Mar Argentino

“Predisposición al alineamiento”: suma rechazos el acuerdo del gobierno con Estados Unidos

Brecha de escolarización

En los sectores vulnerables, solo 4 de cada 10 niños van al jardín

Actualización de apenas 2,6% para las prestaciones básicas

Otro golpe del Gobierno a los discapacitados

El País

Las rebeldías de “humillados y ofendidos”

Por Juan Carlos Junio
"Blindaje" libertario tras el escándalo

Martín Menem se inmoló por Adorni: “Pongo las manos en el fuego por él”

Estaba a cargo del Plan Bandera

Recrudece la interna libertaria en Seguridad: renunció un funcionario de Bullrich que permanecía en la cartera

La deuda que Milei no quiere pagar

Al Gobierno se le vence un nuevo plazo judicial contra el ajuste en discapacidad

Por Matías Ferrari

Economía

No fabrica más en El Palomar. Sólo venderá importados

Citröen deja de producirse aquí

Relevamiento de expectativas del Indec

No prevén mejoras en comercios ni industrias

Cumplimiento de las metas del acuerdo, salvo el aumento de reservas

Aprobación del FMI y un desembolso en camino

Beneficios al campo, ajuste a los vulnerables

Milei anunció una rebaja de retenciones a la soja, el trigo y la cebada

Sociedad

LLA busca un dictamen de mayoría

El Senado avanzará con la reforma de salud mental que permite internación “no voluntaria”

El juicio por la muerte del astro sumó nuevas tensiones

Luque volvió a cuestionar la autopsia de Maradona

Dolor y solidaridad tras la tragedia

Juntan fondos para repatriar los restos de la argentina que murió en Australia

La epidemia podría durar más de dos meses, según la OMS

El ébola se propaga en el Congo

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