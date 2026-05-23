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Cultura
SERIES Eduardo Pinto, director de "Tafí Viejo, que ganó tres Martín Fierro
📰 “Es fundamental volver a producir ficción argentina”
El coguionista y director de la galardonada serie de El Nueve y Flow refuerza la necesidad de que la industria audiovisual local cuente sus propias historias.
Por
Emanuel Respighi
23 de mayo de 2026 - 19:26
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Eduardo Pinto
veronica bellomo
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