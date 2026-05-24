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Rosario|12

Cartelera

Terapia despareja. Eli y Martín Risotti, un matrimonio con muchos años de casados, deciden comenzar una terapia de pareja para superar una crisis, buscando afianzar su relación. Dir: Charlie Gerbaldo. (Hoy domingo a las 20 en CC Atlas) Gentileza -

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Por Gustavo Grazioli
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