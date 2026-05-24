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Rosario|12

LITERATURA. Entrevista a Reynaldo Sietecase

📰 El oficio permite conectar periodismo y literatura

“Cabrón”, su nuevo libro, es la reconstrucción de un padre a partir de las cosas que dejó a su hijo. “La figura patriarcal es determinante en nuestras vidas”, señala.

Por Horacio Vargas
Gentileza -, Gentileza Alejandra Lopez

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