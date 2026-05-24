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FÚTBOL A propósito del nuevo libro de Andrés Burgo sobre la cultura millonaria

📰 “Este es el famoso River, el famoso River Plate”

En el marco de los 125 años de la fundación del club, este trabajo recorre los hitos, los equipos, los cracks, las camisetas, las canciones, el descenso, Madrid y también el presente.

Alejandro Duchini
Por Alejandro Duchini
La Máquina Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Deambrossi, la delantera implacable del Millo. Redes Sociales

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