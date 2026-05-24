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Deportes

Tres victorias y una derrota en la primera ronda de Roland Garros

📰 Ganaron Tirante, Trungelliti y Sierra

GENEVA (Switzerland), 18/05/2026.- Thiago Agustin Tirante of Argentina in action against Arthur Rinderknech of France during their round of 32 game at the Geneva Open tennis tournament in Geneva, Switzerland, 18 May 2026. (Tenis, Francia, Suiza, Ginebra) EFE/EPA/VALENTIN FLAURAUD
Ganador Tirante debutó con una victoria ante el español Llamas Ruiz. EFE. EFE

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