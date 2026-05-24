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La literatura especializada habla de la "paradoja latinoamericana"

📰 La felicidad no es sólo brasilera

El sentimiento de felicidad tiene una alta correlación con el PBI per cápita. Sin embargo, América latina muestra que esa correspondencia no es tan automática.

Diego Rubinzal
Por Diego Rubinzal
En los últimos años, se le da mayor importancia a la medición de la felicidad.

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