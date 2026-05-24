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El líder del PRO sigue en modo campaña y visita a gobernadores aliados a LLA
📰 Macri sigue de campaña, pero no aún no se decide
Mientras tanto, mira las encuestas de Javier Milei y busca volver a seducir a su electorado con críticas moderadas. En el oficialismo creen que es una estrategia para negociar.
24 de mayo de 2026 - 21:00
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Mauricio Macri el viernes en un acto del PRO en Mendoza con la campaña "Próximo PASO".
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