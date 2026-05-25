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Abrazos para la foto y una breve reunión de gabinete en medio de una interna "irremontable"
📰 Venden paz, pero la interna avanza
El presidente utilizó el el acto del 25 de mayo para intentar aparentar calma en las filas de su mesa chica. “Gracias por aguantar”, dijo la secretaria de Presidencia a la gente en Plaza de Mayo.
Por
Melisa Molina
27 de mayo de 2026 - 1:43
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La mesa chica libertaria, protagonistas de la interna.
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