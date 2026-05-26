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Denuncian al antiderechos Santurio por la compra de una casa de Usd300 mil
Dios, patria, familia y un crédito de la casta
Al diputado, conocido por sus posiciones provida, el Nación le aprobó un hiptecario de usd239 mil pese a que en 2024 había declarado tener sólo 12 millones de pesos.
Por
Matías Ferrari
27 de mayo de 2026 - 0:05
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Santiago Santurio, en Diputados.
Santiago Santurio, en Diputados.
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