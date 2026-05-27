Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
educación pública
Cristina Fernández de Kirchner
Néstor Kirchner
Javier Milei
Reelección
La Libertad Avanza
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
Apuesta por los sectores primarios: agro, minería y energía
📰 Hay mucho ruido y pocas nueces
A pesar de los grandes anuncios, el año pasado la inversión extranjera directa en Argentina tuvo un desempeño muy flojo.
Por
Juan Garriga
27 de mayo de 2026 - 9:43
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Antes del RIGI, la minería venía creciendo en importancia.
Imagen web
Últimas Noticias
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 27 de mayo de 2026
Bloqueo económico, energético y naval
“Acto de guerra y de genocidio”: Cuba denunció a EEUU ante la ONU
Evalúa declarar el "estado de excepción"
Crisis en Bolivia: el Congreso autorizó que Rodrigo Paz use a los militares para reprimir las protestas
Fresco
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de mayo
Exclusivo para
Masivo abrazo a la UOM
Abel Furlán: “La intervención es un botón de muestra para el resto”
Por
Laura Vales
Jonathan Andic dejó la vicepresidencia para centrarse en su defensa
Acusado de matar a su padre, el hijo del fundador de Mango renunció a su cargo en la empresa
Se disparan los pedidos de procedimientos preventivos de crisis en CABA
Se acelera la crisis del empresariado porteño
Por
Mara Pedrazzoli
Cruje el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires
Las escrituras se derrumbaron 49 por ciento
El País
Masivo abrazo a la UOM
Abel Furlán: “La intervención es un botón de muestra para el resto”
Por
Laura Vales
El gobierno presentó una ley que habla de ludopatía pero no toca el negocio de las apuestas
Un proyecto a favor del lobby del juego on line
Por
Karina Micheletto
"La crueldad no tiene límites"
Milei prioriza el ajuste fiscal sobre el derecho al transporte de las personas con discapacidad
Por
Matías Ferrari
El Super RIGI y la regulación del lobby fueron enviados a Diputados
Sin gestión para mostrar, el Gobierno apura la agenda en el Congreso
Por
Eva Moreira
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 27 de mayo de 2026
La apuesta por los sectores primarios: agro, minería y energía
Hay mucho ruido y pocas nueces
Por
Juan Garriga
Se disparan los pedidos de procedimientos preventivos de crisis en CABA
Se acelera la crisis del empresariado porteño
Por
Mara Pedrazzoli
Cruje el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires
Las escrituras se derrumbaron 49 por ciento
Sociedad
Fresco
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de mayo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de mayo
Jonathan Andic dejó la vicepresidencia para centrarse en su defensa
Acusado de matar a su padre, el hijo del fundador de Mango renunció a su cargo en la empresa
“El hematoma iba a seguir creciendo"
Un neurocirujano que operó a Maradona reveló detalles de la operación: tenía un desplazamiento cerebral
Deportes
El equipo necesitaba al menos un empate para clasificar
Nueva frustración para San Lorenzo: perdió con Recoleta y se fue de la Sudamericana
Mikel Amondarain hizo el gol en el primer minuto de tiempo adicionado
El triunfo agónico de Estudiantes lo depositó en octavos de final
El sábado es el último día para definir el plantel mundialista
Selección Argentina: la lista que se espera y se trabaja al detalle
Se impuso por la mínima en La Fortaleza a Mirassol, por el Grupo G
Se terminó la Libertadores para Lanús, que irá a la Sudamericana