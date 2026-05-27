📰 TITULOS B

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El País

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Últimas Noticias

Central juega última fecha de la zona de grupos en Libertadores

En la altura de Quito busca el primer puesto

El equipo necesitaba al menos un empate para clasificar

Nueva frustración para San Lorenzo: perdió con Recoleta y se fue de la Sudamericana

Reclamo de los trabajadores que asisten a las infancias

En Niñez exigen aumento urgente

Medidas de fuerza de los universitarios de la UNR

Se viene el ruidazo

Exclusivo para

Cruje el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires

Las escrituras se derrumbaron 49 por ciento

Se disparan los pedidos de procedimientos preventivos de crisis en CABA

Se acelera la crisis del empresariado porteño

Por Mara Pedrazzoli
En un acto en la embajada de España en Argentina

Homenajearon a los 307 españoles desaparecidos en la última dictadura

Por Axel Schwarzfeld
El Super RIGI y la regulación del lobby fueron enviados a Diputados

Sin gestión para mostrar, el Gobierno apura la agenda en el Congreso

Por Eva Moreira

El País

Masivo abrazo a la UOM

Abel Furlán: “La intervención es un botón de muestra para el resto”

Por Laura Vales
El gobierno presentó una ley que habla de ludopatía pero no toca el negocio de las apuestas

Un proyecto a favor del lobby del juego on line

Por Karina Micheletto
"La crueldad no tiene límites"

Milei prioriza el ajuste fiscal sobre el derecho al transporte de las personas con discapacidad

Por Matías Ferrari
El Super RIGI y la regulación del lobby fueron enviados a Diputados

Sin gestión para mostrar, el Gobierno apura la agenda en el Congreso

Por Eva Moreira

Economía

La apuesta por los sectores primarios: agro, minería y energía

Hay mucho ruido y pocas nueces

Por Juan Garriga
Turismo internacional

Caen 13,2% los viajes al exterior

Cruje el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires

Las escrituras se derrumbaron 49 por ciento

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Se acelera la crisis del empresariado porteño

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Jonathan Andic dejó la vicepresidencia para centrarse en su defensa

Acusado de matar a su padre, el hijo del fundador de Mango renunció a su cargo en la empresa

La familia de la víctima asegura que hay protección policial para los narcos del barrio

Tres de Febrero: denuncian el crimen de un hombre con retraso madurativo en el barrio de Caacupé

Por Santiago Brunetto
“El hematoma iba a seguir creciendo"

Un neurocirujano que operó a Maradona reveló detalles de la operación: tenía un desplazamiento cerebral

Se instaló una "cúpula de calor" sobre el continente que impide que las temperaturas bajen

Una ola de calor excepcional abrasa Europa occidental

Deportes

El equipo necesitaba al menos un empate para clasificar

Nueva frustración para San Lorenzo: perdió con Recoleta y se fue de la Sudamericana

Mikel Amondarain hizo el gol en el primer minuto de tiempo adicionado

El triunfo agónico de Estudiantes lo depositó en octavos de final

El sábado es el último día para definir el plantel mundialista

Selección Argentina: la lista que se espera y se trabaja al detalle

Se impuso por la mínima en La Fortaleza a Mirassol, por el Grupo G

Se terminó la Libertadores para Lanús, que irá a la Sudamericana