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El País

El gobierno presentó una ley que habla de ludopatía pero no toca el negocio de las apuestas

Un proyecto a favor del lobby del juego on line

La propuesta que el Ejecutivo envió al Senado plantea batalla contra los operadores clandestinos, pero no prohíbe la publicidad, los bonos de bienvenida ni el negocio en el fútbol.

Karina Micheletto
Por Karina Micheletto
Adolescentes, apuestas
Adolescentes, apuestas Los especialistas hablan de una sociabilidad masculina ligada a las apuestas virtuales. unicef

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