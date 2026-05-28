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ESPERANZA

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Desde el jueves 28 y hasta el 4 de junio, en Malba Cine y la Lugones

Comienza la 13° Semana de Cine Portugués

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El adolescente asesinado en 1984

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La oposición convocó a una sesión este jueves por el Parque Acuático

Los libertarios tienen la llave para suspender

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Registró una variación interanual nula

La actividad económica no avanza

Piden no acompañar el pliego de Víctor Pesino

El juez amigo del Gobierno y enemigo de los trabajadores, objetado por la UOM

Por Eva Moreira
Racing ganó y dijo adiós a la Sudamericana

Un par de gritos en medio del silencio

El candidto presidencial Roberto Sánchez acusó al compañero de fórmula de Fujimori, Miguel Torres

Perú: denuncia por el golpe a Castillo

Por Carlos Noriega

El País

Se reunieron en la Quinta de Olivos

En medio de la interna libertaria, Milei recibió al influencer Iñaki Gutiérrez

Por Melisa Molina
Presentó dos certificados médicos ante el TOF7

Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos

Por Irina Hauser
La senadora de LLA chicaneó al jefe de Gobierno por el control de las calles

Un nuevo choque entre Bullrich y Jorge Macri

Por Werner Pertot
"Que lo haga cuanto antes", lanzó Adelmo Gabbi

Tras acumular críticas, Adorni presentaría su declaración jurada en los próximos días

Por Sebastián Cazón

Economía

Registró una variación interanual nula

La actividad económica no avanza

En el mes acumuló un saldo positivo de 2079 millones

El Central busca llegar a la meta

Cómo puede impactar un acuerdo comercial Japón-Mercosur

¿Una invasión de autos japoneses?

Por Mara Pedrazzoli
Los datos oficiales muestran una baja del 2,38 por ciento y mayor impacto en la nafta súper

Por los precios, volvió a caer la venta de combustibles

Por Leandro Renou

Sociedad

El adolescente asesinado en 1984

Crimen de Diego Fernández Lima: realizarán nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

La historia del protector del Nevado del Chañi

Los pueblos originarios celebran la restitución de los restos de un antepasado indígena a su territorio

Por Manuela Tobia
Los trabajadores advierten de falta de control por escasez de personal de seguridad

Hospital Durand: denuncian que una paciente psiquiátrica le quitó el respirador a un hombre internado y provocó su muerte

Por Santiago Brunetto
Hay un sospechoso detenido

Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Deportes

Con una actuación destacada de Zapiola, autor de los dos goles calamares en la noche paulista

Copa Libertadores: Platense brilló en San Pablo y derrotó 2 a 0 a Corinthians

Quedaron eliminados Navone, Trungelliti y Ugo Carabelli

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Con sponsor nuevo, el equipo de Franco Colapinto cambia su nombre

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Selección Argentina: Matías Soulé, esperanzado